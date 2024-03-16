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Испания

16 марта, 01:54

Захарян обратился к болельщикам «Реал Сосьедад» на испанском языке после первого гола за клуб

Евгений Козинов
Корреспондент
Скриншот из видео.
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Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян обратился к фанатам после победы над «Кадисом» (2:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании. В этой встрече он забил свой первый гол за испанскую команду.

В Twitter клуба было опубликовано видео, на котором 20-летний россиянин говорит на испанском языке: «Спасибо за поддержку, очень рад победе и отличному голу. Вперед, «Реал».

«Главный герой сегодняшнего второго гола», — подписала видео пресс-служба испанского клуба.

Захарян прошлым летом перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо», подписав контракт до 2029 года. С тех пор он сыграл в 31 матче, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

15&nbsp;марта. Реал Сосьедад&nbsp;&mdash; Кадис&nbsp;&mdash; 2:0. Арсен Захарян радуется голу. Захарян впервые забил за «Реал Сосьедад»! Завершилась гигантская серия без голов
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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