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Испания

Сегодня, 17:57

Захарян ответил на вопрос, когда дебютирует за «Реал Сосьедад»

Руслан Минаев
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян ответил на вопрос, когда сможет дебютировать за испанский клуб.

«Я пока тренируюсь с командой, все хорошо. Все моменты по документам я не знаю. Если успеют сделать — буду очень рад выйти и сыграть [ближайший] этот матч», — сказал игрок на пресс-конференции.

В субботу, 19 августа, испанский клуб объявил о трансфере 20-летнего Захаряна. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29.

Захарян — воспитанник «Динамо», он выступал за основную команду бело-голубых с 2020 года. Всего в составе московской команды хавбек провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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 Реал 2 2 0 0 5-1 6
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 Валенсия 2 2 0 0 3-1 6
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 Атлетико 2 1 1 0 3-1 4
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 Бетис 2 1 1 0 2-1 4
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 Жирона 2 1 1 0 4-1 4
6
 Барселона 2 1 1 0 2-0 4
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 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
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 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
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 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
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 Кадис 2 1 0 1 1-2 3
11
 Осасуна 2 1 0 1 2-2 3
12
 Р. Сосьедад 2 0 2 0 2-2 2
13
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 1-2 1
14
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
15
 Сельта 2 0 1 1 1-3 1
16
 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
17
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 Алавес 1 0 0 1 0-1 0
19
 Гранада 1 0 0 1 1-3 0
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18.08 20:30
Мальорка – Вильярреал
 0 : 1
18.08 22:30
Валенсия – Лас-Пальмас
 1 : 0
19.08 18:00
Р. Сосьедад – Сельта
 1 : 1
19.08 20:30
Альмерия – Реал
 1 : 3
19.08 22:30
Осасуна – Атлетик
 0 : 2
20.08 20:00
Жирона – Хетафе
 3 : 0
20.08 20:30
Барселона – Кадис
 2 : 0
20.08 22:30
Бетис – Атлетико
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21.08 20:00
Алавес – Севилья
 - : -
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Гранада – Р. Вальекано
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