Захарян ответил на вопрос, когда дебютирует за «Реал Сосьедад»

Сегодня, 17:57
Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян ответил на вопрос, когда сможет дебютировать за испанский клуб.
«Я пока тренируюсь с командой, все хорошо. Все моменты по документам я не знаю. Если успеют сделать — буду очень рад выйти и сыграть [ближайший] этот матч», — сказал игрок на пресс-конференции.
В субботу, 19 августа, испанский клуб объявил о трансфере 20-летнего Захаряна. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29.
Захарян — воспитанник «Динамо», он выступал за основную команду бело-голубых с 2020 года. Всего в составе московской команды хавбек провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Валенсия
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
3
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
4
|Бетис
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
5
|Жирона
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Барселона
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
7
|Атлетик
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
8
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
9
|Вильярреал
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Кадис
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
11
|Осасуна
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
12
|Р. Сосьедад
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
13
|Лас-Пальмас
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
15
|Сельта
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
16
|Хетафе
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|
17
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
19
|Гранада
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
20
|Альмерия
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|18.08
|20:30
|
Мальорка – Вильярреал
|0 : 1
|18.08
|22:30
|
Валенсия – Лас-Пальмас
|1 : 0
|19.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Сельта
|1 : 1
|19.08
|20:30
|
Альмерия – Реал
|1 : 3
|19.08
|22:30
|
Осасуна – Атлетик
|0 : 2
|20.08
|20:00
|
Жирона – Хетафе
|3 : 0
|20.08
|20:30
|
Барселона – Кадис
|2 : 0
|20.08
|22:30
|
Бетис – Атлетико
|0 : 0
|21.08
|20:00
|
Алавес – Севилья
|- : -
|21.08
|22:30
|
Гранада – Р. Вальекано
|- : -