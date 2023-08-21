Захарян ответил на вопрос, когда дебютирует за «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян ответил на вопрос, когда сможет дебютировать за испанский клуб.

«Я пока тренируюсь с командой, все хорошо. Все моменты по документам я не знаю. Если успеют сделать — буду очень рад выйти и сыграть [ближайший] этот матч», — сказал игрок на пресс-конференции.

В субботу, 19 августа, испанский клуб объявил о трансфере 20-летнего Захаряна. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29.

Захарян — воспитанник «Динамо», он выступал за основную команду бело-голубых с 2020 года. Всего в составе московской команды хавбек провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.