Захарян поблагодарил «Реал Сосьедад» за прием: «Я должен это внимание оправдать»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в интервью журналисту Нобелю Арустамяну рассказал о ярком представлении себя в качестве новичка команды.

— Как тебе то, что «Реал Сосьедад» тебя так представляет? Посты на русском языке, десять постов подряд с твоим лицом.

— Я не хотел, чтобы прям столько внимания было, но спасибо им за такой прием, за то, что не просто новый игрок и все, а показывают болельщикам. Я должен это внимание оправдать. Круто. Но честно, не хотелось такого ажиотажа.

— Мне кажется, очень важно здесь — говорить. В Европе, в Испании футболисты дают развернутые ответы, они говорят свое мнение и свободно могут его выражать. Мне кажется, здесь ты должен этому научиться.

— Я это заметил, потому что испанцы много говорят. Даже по первому дню заметил, что все хотят разговаривать. Никто не молчит.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.