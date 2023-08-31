Захарян о партнерах по «Реал Сосьедад»: «Какие-то слишком дружелюбные, даже чересчур»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в интервью Нобелю Арустамяну рассказал, как он провел первую тренировку в испанском клубе.

«Супер! Познакомился со всеми, все дружелюбные, хорошо меня приняли. Говорят, что мне тут очень понравится, что крутой город, крутая лига. Сказали: «Просто кайфуй — и все». Общаемся на английском. На удивление, нормально понимаю, не ожидал даже. Мы в моменте с Костей (Тюкавиным. — Прим. «СЭ») занимались английским, но чего-то бросили. Однако с партнерами по команде говорили на английском. Испанский? Не довелось. Скорее [испаноговорящие ребята] учили русский, чем мы испанский», — сказал Захарян.

Захарян также рассказал, будет ли у него в клубе переводчик на русский язык.

«Здесь переводчика у меня не будет. Страшно ли? В целом нормально, единственная проблема — понимать тренера на тренировках, потому что он только на испанском говорит. Сегодня мне Микеле с этим помог. Микеле Ойарсабаль, капитан команды, переводил мне на английский. Я говорю, они какие-то слишком дружелюбные, прям открытые, даже чересчур (смеется). Даже мне, не особо коммуникабельному, было не особо сложно. Они там начали вопросы задавать, я им в ответ. Пришел Траоре, правый защитник, разбавил атмосферу, начал шутить. Вообще супер! Знаю ли маты на испанском? Конечно. Ребята-латиносы в Москве матерились, я слышал. Puta madre! У тренера через каждое слово это», — добавил Захарян.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.