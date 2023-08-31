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Испания

Сегодня, 13:00

Захарян о партнерах по «Реал Сосьедад»: «Какие-то слишком дружелюбные, даже чересчур»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в интервью Нобелю Арустамяну рассказал, как он провел первую тренировку в испанском клубе.

«Супер! Познакомился со всеми, все дружелюбные, хорошо меня приняли. Говорят, что мне тут очень понравится, что крутой город, крутая лига. Сказали: «Просто кайфуй — и все». Общаемся на английском. На удивление, нормально понимаю, не ожидал даже. Мы в моменте с Костей (Тюкавиным. — Прим. «СЭ») занимались английским, но чего-то бросили. Однако с партнерами по команде говорили на английском. Испанский? Не довелось. Скорее [испаноговорящие ребята] учили русский, чем мы испанский», — сказал Захарян.

Захарян также рассказал, будет ли у него в клубе переводчик на русский язык.

«Здесь переводчика у меня не будет. Страшно ли? В целом нормально, единственная проблема — понимать тренера на тренировках, потому что он только на испанском говорит. Сегодня мне Микеле с этим помог. Микеле Ойарсабаль, капитан команды, переводил мне на английский. Я говорю, они какие-то слишком дружелюбные, прям открытые, даже чересчур (смеется). Даже мне, не особо коммуникабельному, было не особо сложно. Они там начали вопросы задавать, я им в ответ. Пришел Траоре, правый защитник, разбавил атмосферу, начал шутить. Вообще супер! Знаю ли маты на испанском? Конечно. Ребята-латиносы в Москве матерились, я слышал. Puta madre! У тренера через каждое слово это», — добавил Захарян.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.

Источник: youtube.com/@Nobel87
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
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 Жирона 3 2 1 0 6-2 7
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 Барселона 3 2 1 0 6-3 7
5
 Атлетик 3 2 0 1 6-4 6
6
 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
7
 Р. Вальекано 3 2 0 1 4-7 6
8
 Валенсия 3 2 0 1 4-3 6
9
 Бетис 3 1 1 1 4-5 4
10
 Кадис 3 1 1 1 2-3 4
11
 Хетафе 3 1 1 1 1-3 4
12
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
13
 Вильярреал 3 1 0 2 5-6 3
14
 Алавес 3 1 0 2 4-5 3
15
 Гранада 3 1 0 2 4-7 3
16
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
17
 Мальорка 3 0 1 2 3-5 1
18
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
19
 Альмерия 3 0 1 2 2-6 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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1.09 20:30
Кадис – Вильярреал
 - : -
1.09 23:00
Альмерия – Сельта
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Р. Сосьедад – Гранада
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2.09 17:15
Реал – Хетафе
 - : -
2.09 19:30
Алавес – Валенсия
 - : -
2.09 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 - : -
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 - : -
3.09 17:15
Мальорка – Атлетик
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