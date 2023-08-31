Захарян — об ответственности: «Не я первый, не я последний. Я приехал делать свою работу»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в интервью журналисту Нобелю Арустамяну ответил на вопрос об ответственности за представление российского футбола зарубежом.

— Ты чувствуешь некую ответственность? Ты представляешь российский футбол в Европе.

— Пытаюсь себя не ловить на этих мыслях. Какой в этом смысл? Еще себе добавлять ответственности. Я спокойно приехал играть в футбол, тренироваться, делать свою работу, а там уже, как получится. Но я уверен, что все нормально будет.

— С точки зрения ответственности внутренней, что ты русский футболист, который переехал играть в Испанию. Это же давление.

— Ну не я первый, не я последний, я думаю. Возможно, есть какие-то ожидания от меня, но я не пытаюсь на этих мыслях себя загнать. Спокойно к этому отношусь.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.