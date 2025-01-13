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Сегодня, 17:54

Захарян попал в заявку на матч «Реал Сосьедад» — «Вильярреал»

Камила Абдурахманова
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Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян включен в заявку на матч своей команды против «Вильярреала».

21-летний россиянин попал в заявку на матч против «Вильярреала» в чемпионате Испании. Встреча состоится 13 января. Начало — в 23.00 по московскому времени.

В июле стало известно, что Захарян получил травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки. Из-за повреждения полузащитник ни разу не выходил на поле в текущем сезоне.

В сезоне-2023/24 Захарян провел 40 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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