Захарян приступил к индивидуальным тренировкам после рецидива травмы бедра

Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате сообщил, что полузащитник команды Арсен Захарян начал индивидуальные тренировки.

В середине марта клуб объявил, что 21-летний россиянин пропустит несколько недель из-за рецидива травмы четырехглавой мышцы.

«Захарян приступил к индивидуальным тренировкам и усердно работает в зале. У нас пока нет точной даты, когда Арсен вернется к тренировкам с командой, но он очень сильно старается», — приводит Sport24 слова Мундуате.

В нынешнем сезоне Захарян провел всего 4 матча за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.