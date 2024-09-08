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Сегодня, 11:35

Захарян приступил к тренировкам по индивидуальной программе

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в разговоре с «СЭ» рассказал о восстановлении футболиста после травмы. В августе россиянин перенес операцию на лодыжке.

«Арсен приступил к тренировкам по индивидуальной программе на этой неделе», — сказал Голубин «СЭ».

21-летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад

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