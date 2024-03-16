Захарян — о дебютном голе за «Реал Сосьедад»: «Очень рад, еду в сборную с хорошим настроением»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян поделился эмоциями после своего дебютного гола за испанский клуб.

20-летний россиянин отличился в матче против «Кадиса» (2:0) в матче 29-го тура испанской ла лиги.

«Очень рад победе и своему первому голу. Я очень много работал, улучшил свою игру, я так считаю (смеется). Рад, что забил свой первый гол. Надеюсь, их будет больше впереди. Мы хотим играть в еврокубках и сделаем все возможное, чтобы попасть туда.

Я не попал на несколько сборов национальной команды, но сейчас меня пригласил Валерий Георгиевич Карпин. Я очень рад, еду туда с хорошим настроением», — сказал Захарян в интервью пресс-службе клуба.

Захарян попал в окончательный состав сборной России на мартовский тренировочный сбор. Команда сыграет против сборных Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта). Обе игры пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Полузащитник выступает за «Реал Сосьедад» с лета прошлого года. С того момента он провел за команду 31 матч, забил один гол и сделал одну голевую передачу.