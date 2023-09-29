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Испания

Сегодня, 15:10

Захарян пропустит четвертый подряд матч «Реал Сосьедад»

Алина Савинова
Футболист Арсен Захарян
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не попал в заявку команды на матч 8-го тура ла лиги против «Атлетика».

Ранее 20-летний футболист пропустил три игры команды в чемпионате Испании из-за болезни. Однако 28 сентября сообщалось, что россиянин возобновил тренировки в общей группе «Реал Сосьедад».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа, подписав контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29. Всего он провел 3 матча в ла лиге.

Матч «Реал Сосьедад» — «Атлетик» пройдет 30 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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