Захарян рассказал, что мечтает купить бабушке дом в Майами

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в интервью журналисту Нобелю Арустамяну рассказал о мечте, которую он может приобрести за деньги.

— Твоя мечта, которую ты бы хотел купить за деньги.

— Купить бабушке дом в Майами. С детства такая поговорка у нас: «За тату и за Майами» (за бабушку и за Майами, — прим. «СЭ»). Когда я ехал на игру, она это говорила. Я там забивал, и она говорила: «Видишь, работает». Она и сейчас перед матчами пишет. Поэтому мечта такая. Какой бюджет? Я думаю, там недешево. Миллиона два долларов, три. Это на бабушкин вкус будет. Думаю, у нее запросы неплохие будут.

— Что для тебя деньги?

— Деньги — возможность спокойно жить и заниматься своим делом. Не было бы денег, не было бы условно бутс, хорошей формы, хорошего восстановления. Это тоже помогает. Как бы ни говорили, что деньги — не самое важное, но это важно. Можно сказать, что меня они мотивируют.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.