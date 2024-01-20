Захарян — об отсутствии голов за «Реал Сосьедад»: «Конечно, обидно»

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Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян признался, что расстраивается из-за того, что все еще не забил ни одного гола за испанский клуб.
«Конечно, обидно. Не понимаю, с чем связано — моменты есть. Пока не летит, не фартит, не знаю. Надеюсь, что скоро начну забивать
С партнерами пока сыгрываемся. Но в целом, за те матчи, что я провел, привыкли друг к другу. Может быть, в каких-то моментах не хватало взаимопонимания, но со временем это приходит», — сказал Захарян в интервью Okko Sport.
20-летний россиянин перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в летнее трансферное окно. Он провел за клуб из Сан-Себастьяна 21 матч, отличившись одной голевой передачей.