Захарян рассказал о поздравлениях с дебютным голом за «Реал Сосьедад»: «Телефон разрывался в первый день»

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян признался, что получил много поздравлений с первым голом за испанский клуб.

20-летний россиянин отличился в матче против «Кадиса» (2:0) в матче 29-го тура испанской ла лиги.

«Связь между первым голом и приездом в сборную? Я думал об этом, не знаю, если честно. Приятно, что забил и прилетел с хорошим настроением.

Много сообщений было [с поздравлениями], телефон разрывался в первый день. Все разгребал, всем пытался ответить. Какого-то необычного поздравления не было, но их было очень много», – сказал Захарян в видео, которое опубликовала пресс-служба сборной России.

Полузащитник выступает за «Реал Сосьедад» с лета прошлого года. С того момента он провел за команду 31 матч, забил один гол и сделал одну голевую передачу.