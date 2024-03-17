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Испания

17 марта, 12:50

Захарян рассказал о поздравлениях с дебютным голом за «Реал Сосьедад»: «Телефон разрывался в первый день»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян признался, что получил много поздравлений с первым голом за испанский клуб.

20-летний россиянин отличился в матче против «Кадиса» (2:0) в матче 29-го тура испанской ла лиги.

«Связь между первым голом и приездом в сборную? Я думал об этом, не знаю, если честно. Приятно, что забил и прилетел с хорошим настроением.

Много сообщений было [с поздравлениями], телефон разрывался в первый день. Все разгребал, всем пытался ответить. Какого-то необычного поздравления не было, но их было очень много», – сказал Захарян в видео, которое опубликовала пресс-служба сборной России.

Полузащитник выступает за «Реал Сосьедад» с лета прошлого года. С того момента он провел за команду 31 матч, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

 

 

Источник: Сборная России
Арсен Захарян
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Реал Сосьедад
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