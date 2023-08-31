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Испания

Сегодня, 12:33

Захарян о тренировке с «Динамо» во время переговоров с «Реал Сосьедад»: «Команда переживала, хотели, чтобы все получилось»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в интервью журналисту Нобелю Арустамяну рассказал, как провел тренировку с «Динамо» во время переговоров о переходе в испанский клуб.

— В момент обсуждения перехода ты успел вернуться на одну тренировку в «Динамо». С какими чувствами?

— С непонятными. Было непонятно, какое будущее. Подвешенное состояние. Ждал, что решится — так и произошло. Понятно, что нервничал, переживал. Но если бы сказали, что сорвалось... Я бы очень нервничал. Когда я пришел на тренировку, Паршивлюк шутил больше всех. Команда переживала, хотели, чтобы все получилось. Теперь все рады.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.

Источник: youtube.com/@Nobel87
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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Кадис – Вильярреал
 - : -
1.09 23:00
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2.09 15:00
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 - : -
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 - : -
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