Захарян о тренировке с «Динамо» во время переговоров с «Реал Сосьедад»: «Команда переживала, хотели, чтобы все получилось»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в интервью журналисту Нобелю Арустамяну рассказал, как провел тренировку с «Динамо» во время переговоров о переходе в испанский клуб.

— В момент обсуждения перехода ты успел вернуться на одну тренировку в «Динамо». С какими чувствами?

— С непонятными. Было непонятно, какое будущее. Подвешенное состояние. Ждал, что решится — так и произошло. Понятно, что нервничал, переживал. Но если бы сказали, что сорвалось... Я бы очень нервничал. Когда я пришел на тренировку, Паршивлюк шутил больше всех. Команда переживала, хотели, чтобы все получилось. Теперь все рады.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.