Захарян сможет принять участие в матче против «Лас-Пальмаса»

В пресс-службе «Реал Сосьедад» подтвердили «СЭ», что полузащитник Арсен Захарян сможет сыграть в 3-м туре ла лиги против «Лас-Пальмаса».

«Да, Захарян будет доступен для тренера в матче против «Лас-Пальмаса», — сообщили в пресс-службе клуба.

В среду, 23 августа, 20-летний полузащитник появился в списке трансферов на официальном сайте ла лиги. Ранее профиль Захаряна появился на странице «Реал Сосьедад».

«Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна в субботу, 19 августа. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29.

В ближайшем туре ла лиги «Реал Сосьедад» сыграет против «Лас-Пальмаса». Встреча пройдет 25 августа. Начало матча — в 20.30 по московскому времени.