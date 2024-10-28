Захарян тренируется индивидуально и пропустит игру Кубка Испании

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о возможном участии полузащитника Арсена Захаряна в матче Кубка Испании против «Хове Эспаньол» 31 октября.

«Захарян тренируется индивидуально. Он не примет участия в кубковом матче 31 октября», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

6 августа 21-летний россиянин перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне. Он возобновил тренировки с командой 17 октября.

Захарян летом прошлого года перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». В прошедшем сезоне полузащитник провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.