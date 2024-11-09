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Сегодня, 15:37

Захарян тренируется в общей группе «Реал Сосьедад» перед матчем с «Барселоной»

Алина Савинова
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян принял участие в субботней тренировке команды, сообщает Mundo Deportivo.

Как отмечает источник, 21-летний футболист постепенно входит в игровой тонус после травмы, однако его участие в матче 13-го тура ла лиги с «Барселоной» — под вопросом. Игра состоится 10 ноября.

6 августа Захарян перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне.

Захарян летом прошлого года перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». В прошедшем сезоне полузащитник провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад

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