Захарян тренируется в общей группе «Реал Сосьедад» перед матчем с «Барселоной»

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян принял участие в субботней тренировке команды, сообщает Mundo Deportivo.

Как отмечает источник, 21-летний футболист постепенно входит в игровой тонус после травмы, однако его участие в матче 13-го тура ла лиги с «Барселоной» — под вопросом. Игра состоится 10 ноября.

6 августа Захарян перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне.

Захарян летом прошлого года перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». В прошедшем сезоне полузащитник провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.