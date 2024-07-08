Захарян улетел из России в Испанию для подготовки к сезону с «Реалом Сосьедад»

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о том, что игрок вылетел из России в Испанию.

«Вчера ночью Арсен улетел в Испанию для подготовки к сезону с «Реалом Сосьедад», — приводит слова Голубина Sport24.

3 июля Захарян посетил в Москве товарищеский матч своей бывшей команды «Динамо» против «Партизана».

21-летний россиянин выступает за «Сосьедад» с августа 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 40 матчей, забил гол и сделал две результативные передачи.