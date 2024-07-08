Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 12:25

Захарян улетел из России в Испанию для подготовки к сезону с «Реалом Сосьедад»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о том, что игрок вылетел из России в Испанию.
«Вчера ночью Арсен улетел в Испанию для подготовки к сезону с «Реалом Сосьедад», — приводит слова Голубина Sport24.

3 июля Захарян посетил в Москве товарищеский матч своей бывшей команды «Динамо» против «Партизана».

21-летний россиянин выступает за «Сосьедад» с августа 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 40 матчей, забил гол и сделал две результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-663346-zakharyan-uletel-iz-rossii-v-ispaniyu-dlya-podgotovki-k-sezonu-s-realom-sosyedad
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
0
Читайте также
«Ювентус» подписал Дугласа Луиса и его девушку Алишу Леманн
У Пикфорда в серии пенальти была подсказка на бутылке
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
«На Евро-2024 мы бы точно не затерялись». Дмитрий Сычев — об уровне сборной России, Сафонове и следующем трансфере в Европу из РПЛ
Сеул предложил Москве сделать выбор между двумя Кореями
С Днем семьи, любви и верности: красивые открытки и поздравления своими словами
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Колосков назвал Ямаля новым футбольным явлением