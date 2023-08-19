Захарян в воскресенье проведет первую тренировку с «Реал Сосьедад»

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о том, когда новичок клуба Арсен Захарян проведет первую тренировку.

«Захарян завтра проведет первую тренировку в составе «Реал Сосьедад», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Реал Сосьедад» заключил контракт с 20-летним россиянином до конца сезона-2028/29.

Полузащитник выступал за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.