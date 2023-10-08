Захарян — в запасе «Реал Сосьедад» на матч с мадридским «Атлетико»

Тренерские штабы «Атлетико» и «Реал Сосьедад» огласили стартовые составы на матч 9-го тура ла лиги. Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян остался в запасе. Встреча состоится сегодня, 8 октября. Начало — в 17.15. Стартовые составы команд: «Атлетико» Мадрид: Облак, Аспиликуэта, Эрмосо, Молина, Витсель, Льоренте, Коке, Де Пауль, Гризманн, Мората, Лино. «Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Муньос, Субименди, Мерино, Мендес, Кубо, Барренечеа, Оярсабаль. «Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице ла лиги сезона-2023/24, набрав 16 очков. «Реал Сосьедад» (15) находится на шестой строчке.