Захарян вернется в расположение «Реал Сосьедад» в начале июля

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в начале июля вернется в расположение клуба, сообщает РИА «Новости».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом прошлого года за 13 миллионов евро, подписав контракт до лета 2029 года. В сезоне-2023/24 полузащитник сыграл в 40 матчах «басков» во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.