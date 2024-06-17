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Сегодня, 12:03

Захарян вернется в расположение «Реал Сосьедад» в начале июля

Виктория Кравченко
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в начале июля вернется в расположение клуба, сообщает РИА «Новости».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом прошлого года за 13 миллионов евро, подписав контракт до лета 2029 года. В сезоне-2023/24 полузащитник сыграл в 40 матчах «басков» во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Ранее стало известно, что стоимость 21-летнего футболиста после первого проведенного сезона в чемпионате Испании составила 18 миллионов евро.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240617/zakharyan-1953372121.html?in=l
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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