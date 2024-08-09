Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 10:48

Захарян вернулся к тренировкам после операции

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян приступил к тренировкам после операции, сообщает пресс-служба испанского клуба.

21-летний россиянин 6 августа перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне. Ранее в клубе заявили «СЭ», что Захарян сможет вернуться на поле через 2-3 месяца после операции.

«Арсен уже восстанавливается на наших тренировках», — приводит ответ пресс-службы «Реал Сосьедад» РИА «Новости».

Захарян летом прошлого года перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». В прошедшем сезоне полузащитник провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Источник: РИА «Новости»
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
0
Читайте также
Российский журналист узнал, как живут бомжи в Париже во время Олимпиады-2024
В Париже четырнадцатый медальный день летней Олимпиады 2024
В Москве на МКАД автомобиль вылетел на встречку через отбойник и перевернулся
Роман Ротенберг: «А кто бы отказался от Овечкина? Надеюсь, мы потянем его условия»
Четыре человека пострадали в столкновении такси и автобуса на юге Москвы
Бизнесмен Дотком указал на реальное положение Зеленского
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Захарян из «Динамо»: трансфер в Испанию вместо «Челси» и «Лацио»
В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян тренируется по индивидуальной программе
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Реала» Родриго определился с будущим в клубе