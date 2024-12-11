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Сегодня, 15:00

Захарян вернулся к тренировкам в «Реал Сосьедад»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вернулся к тренировкам с командой.

Об этом сообщила пресс-служба испанской команды, выложившая в соцсети X видео с 21-летним футболистом.

В июле стало известно, что Захарян получил травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки. Из-за повреждения россиянин ни разу не выходил на поле в текущем сезоне.

В сезоне-2023/24 Захарян провел 40 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

12 декабря «Реал Сосьедад» на своем поле примет киевское «Динамо» в 6-м туре общего этапа Лиги Европы.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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