Захарян вернулся в расположение «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник Арсен Захарян вернулся в расположение «Реал Сосьедад» после отпуска из-за вызова в сборную, сообщается в соцсетях испанского клуба.

21-летний футболист уже успел провести тренировку в составе команды.

Ранее, 3 июля Захарян посетил в Москве товарищеский матч своей бывшей команды «Динамо» против «Партизана».

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел 40 матчей за команду во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.