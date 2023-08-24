Захарян включен в заявку «Реал Сосьедад» на матч против «Лас-Пальмас»

«Реал Сосьедад» опубликовал заявку на матч против «Лас-Пальмас» в 3-м туре испанской ла лиге.

В заявку испанской команды попал российский полузащитник Арсен Захарян, который может дебютировать за новый клуб.

«Реал Сосьедад» в гостях сыграет с «Лас-Пальмас» в пятницу, 25 августа. Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

«Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна в субботу, 19 августа. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29.