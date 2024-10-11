Захарян вошел в пятерку самых дорогих игроков стран постсоветского пространства в ла лиге

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал обновленную рыночную стоимость игроков.

Среди футболистов ла лиги с постсоветского пространства самым дорогим оказался грузинский вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили — его ценник составляет 45 миллионов евро. Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян занял в этом рейтинге четвертую строчку — 18 миллионов евро.

1. «Валенсия»: Георгий Мамардашвили (Грузия, 45 млн евро);

2. «Жирона»: Виктор Цыганков (Украина, 30 млн евро);

3. «Реал» Мадрид: Андрей Лунин (Украина, 25 млн евро);

4. «Реал Сосьедад»: Арсен Захарян (Россия, 18 млн евро);

5. «Вальядолид»: Карл Хейн (Эстония, 3 млн евро).

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года за 13 миллионов евро. В общей сложности он провел за испанскую команду 40 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.