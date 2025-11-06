Захарян вошел в заявку «Реал Сосьедад» на матч против «Эльче»

6 ноября, 17:03
Полузащитник Арсен Захарян вошел в заявку «Реал Сосьедад» на матч 12-го тура Ла лиги против «Эльче».
22-летний россиянин вышел на замену в матче 11-го тура Ла лиги против «Атлетика» (3:2) на 41-й минуте, но был заменен обратно на 81-й из-за мышечного повреждения, а также пропустил несколько тренировок.
Позднее в испанском клубе заявили, что игрок избежал травмы.
Игра пройдет 7 ноября в Эльче. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.
В этом сезоне на счету Захаряна 6 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом.
Вячеслав Правдорубов
Если он ещё и на поле выйдет, то вероятно он станет главным претенднтом на золотой мяч !
06.11.2025
Mario Nikitin
Почему ты не там? ссыкотно тебе,а вот с дивана пописдет это ты можешь
06.11.2025
Андрей
Идеально вошел бы в состав штурмовой бригады в сво пользы больше было былобы.заодно о травмах позабыл бы сразу.
06.11.2025