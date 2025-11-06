Видео
6 ноября, 17:03

Захарян вошел в заявку «Реал Сосьедад» на матч против «Эльче»

Сергей Ярошенко
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Полузащитник Арсен Захарян вошел в заявку «Реал Сосьедад» на матч 12-го тура Ла лиги против «Эльче».

22-летний россиянин вышел на замену в матче 11-го тура Ла лиги против «Атлетика» (3:2) на 41-й минуте, но был заменен обратно на 81-й из-за мышечного повреждения, а также пропустил несколько тренировок.

Позднее в испанском клубе заявили, что игрок избежал травмы.

Игра пройдет 7 ноября в Эльче. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

В этом сезоне на счету Захаряна 6 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом.

Арсен Захарян и&nbsp;Габриэль Суасо.Обратная замена Захаряна — ложная тревога. Россиянин избежал травмы в матче против «Атлетика»
3

  • Вячеслав Правдорубов

    Если он ещё и на поле выйдет, то вероятно он станет главным претенднтом на золотой мяч !

    06.11.2025

  • Mario Nikitin

    Почему ты не там? ссыкотно тебе,а вот с дивана пописдет это ты можешь

    06.11.2025

  • Андрей

    Идеально вошел бы в состав штурмовой бригады в сво пользы больше было былобы.заодно о травмах позабыл бы сразу.

    06.11.2025

    Арсен Захарян
    Футбол
    ФК Реал Сосьедад
