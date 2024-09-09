Захарян восстановится от травмы до конца октября

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Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян восстановится от повреждения до конца октября.
«Его восстановление идет по плану, предложенному медицинским штабом. Он будет готов работать с командой до конца октября», — цитирует ТАСС пресс-службу испанского клуба.
30 июля стало известно, что у россиянина травма малоберцовых сухожилий правой лодыжки, которую он получил во время тренировки.
21-летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.