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Испания

Сегодня, 15:49

Захарян возобновил тренировки в «Реал Сосьедад»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна.

Ранее пресс-служба испанского клуба сообщила, что российский футболист заболел ковидом.

«Арсен сегодня работал с командой, но завтра он не поедет на матч с «Валенсией». Мы надеемся, что он будет готов к субботней встрече против «Атлетика» из Бильбао», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Захарян пропустил матч шестого тура чемпионата Испании против «Хетафе» из-за болезни. Полузащитник провел за «Реал Сосьедад» три матча и не отличился результативными действиями.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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