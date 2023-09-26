Захарян возобновил тренировки в «Реал Сосьедад»

В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна.

Ранее пресс-служба испанского клуба сообщила, что российский футболист заболел ковидом.

«Арсен сегодня работал с командой, но завтра он не поедет на матч с «Валенсией». Мы надеемся, что он будет готов к субботней встрече против «Атлетика» из Бильбао», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Захарян пропустил матч шестого тура чемпионата Испании против «Хетафе» из-за болезни. Полузащитник провел за «Реал Сосьедад» три матча и не отличился результативными действиями.