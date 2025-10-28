Видео
Испания. Новости
Ла лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Новости
Видео
Главная
Футбол
Испания

28 октября, 22:24

Захарян попал в стартовый состав «Реал Сосьедад» впервые с февраля

Алина Савинова
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Российский полузащитник Арсен Захарян вошел в стартовый состав «Реал Сосьедад» на матч 1/64 финала Кубка Испании против «Негрейры».

Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

22-летний Захарян выйдет в стартовом составе команды из Сан-Себастьяна впервые с 23 февраля 2025 года. Тогда он сыграл 45 минут в матче Ла Лиги против «Леганеса» (3:0)

В сезоне-2025/26 Захарян принял участие в четырех матчах чемпионата Испании, в общей сложности проведя на поле 83 минуты. Во всех случаях россиянин выходил на поле со скамейки запасных.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2029-го.

4

  • Mr T

    Арсен,удачи!

    28.10.2025

  • Derbist

    У них тоже принято в Кубке второй состав выпускать?

    28.10.2025

  • DemolisherAjax

    Комментарий от Захаряна - "Да ладно? Блиииин придеться играть :) Даже по лицу на фото видно :)

    28.10.2025

  • zg

    Стремно за Заху,поломают его эти "негрейры".....

    28.10.2025

    Арсен Захарян
    Футбол
    ФК Реал Сосьедад
