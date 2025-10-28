Захарян попал в стартовый состав «Реал Сосьедад» впервые с февраля

Российский полузащитник Арсен Захарян вошел в стартовый состав «Реал Сосьедад» на матч 1/64 финала Кубка Испании против «Негрейры».

Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

22-летний Захарян выйдет в стартовом составе команды из Сан-Себастьяна впервые с 23 февраля 2025 года. Тогда он сыграл 45 минут в матче Ла Лиги против «Леганеса» (3:0)

В сезоне-2025/26 Захарян принял участие в четырех матчах чемпионата Испании, в общей сложности проведя на поле 83 минуты. Во всех случаях россиянин выходил на поле со скамейки запасных.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2029-го.