Захарян попал в стартовый состав «Реал Сосьедад» впервые с февраля

28 октября, 22:24
Российский полузащитник Арсен Захарян вошел в стартовый состав «Реал Сосьедад» на матч 1/64 финала Кубка Испании против «Негрейры».
Игра начнется в 23.00 по московскому времени.
22-летний Захарян выйдет в стартовом составе команды из Сан-Себастьяна впервые с 23 февраля 2025 года. Тогда он сыграл 45 минут в матче Ла Лиги против «Леганеса» (3:0)
В сезоне-2025/26 Захарян принял участие в четырех матчах чемпионата Испании, в общей сложности проведя на поле 83 минуты. Во всех случаях россиянин выходил на поле со скамейки запасных.
Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2029-го.
Mr T
Арсен,удачи!
28.10.2025
Derbist
У них тоже принято в Кубке второй состав выпускать?
28.10.2025
DemolisherAjax
Комментарий от Захаряна - "Да ладно? Блиииин придеться играть :) Даже по лицу на фото видно :)
28.10.2025
zg
Стремно за Заху,поломают его эти "негрейры".....
28.10.2025