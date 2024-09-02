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Сегодня, 12:35

Захарян взял восьмой номер в «Реал Сосьедад» после ухода Мерино

Игнат Заздравин
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян снова сменил номер в испанском клубе.

21-летний россиянин теперь будет выступать под 8-м номером. Ранее под ним играл полузащитник Микель Мерино, который в летнее трансферное окно перешел в лондонский «Арсенал».

В августе Захарян уже сменил игровой номер в «Реал Сосьедад». Перед началом сезона Захаряну отошел 21-й номер, а в минувшем сезоне он играл под номером 12.

21-летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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