Захарян: «Играть с «Лас-Пальмасом» сложнее, чем с «Зенитом»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян сравнил «Зенит» со своим первым соперником в ла лиге.

«Могу сказать, что по ощущениям — «Лас-Пальмас» сложнее, чем «Зенит». Не могу сказать, что эта команда сильнее «Зенита», но тут в Испании совсем по-другому играют», — сказал Захарян в интервью Okko Sport.

20-летний россиянин в летнее трансферное окно перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Он дебютировал за испанскую команду в матче против «Лас-Пальмас» (0:0) в 3-м туре ла лиги.

Захарян провел три матча за «Реал Сосьедад», отыграв в общей сложности 35 минут.