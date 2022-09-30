Зарплатная ведомость «Барселоны» в этом сезоне составляет 656 миллионов евро

Зарплатная ведомость «Барселоны» в этом сезоне составляет 656 миллионов евро, сообщает Catalunya Radio, ссылаясь на финансовый отчет каталонского клуба.

По информации источника, именно эту сумму ла лига разрешила сине-гранатовым тратить на зарплату.

Отмечается, что по сравнению с прошлым сезоном зарплатная ведомость «блауграны» увеличилась на 138 миллионов евро.

При этом 656 миллионов евро являются вторым показателем в истории клуба по размеру зарплатной ведомости. Больше она была лишь в сезоне-2018/19, когда каталонцы тратили на зарплаты 671 миллион евро.