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Испания

Сегодня, 15:23

Зарплатная ведомость «Барселоны» в этом сезоне составляет 656 миллионов евро

Карен Саркисян
Корреспондент

Зарплатная ведомость «Барселоны» в этом сезоне составляет 656 миллионов евро, сообщает Catalunya Radio, ссылаясь на финансовый отчет каталонского клуба.

По информации источника, именно эту сумму ла лига разрешила сине-гранатовым тратить на зарплату.

Отмечается, что по сравнению с прошлым сезоном зарплатная ведомость «блауграны» увеличилась на 138 миллионов евро.

При этом 656 миллионов евро являются вторым показателем в истории клуба по размеру зарплатной ведомости. Больше она была лишь в сезоне-2018/19, когда каталонцы тратили на зарплаты 671 миллион евро.

Источник: https://www.ccma.cat/catradio/tot-costa/secrets-de-la-memoria-economica-del-barca/noticia/3187292/
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