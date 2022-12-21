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Сегодня, 03:33

Защитник «Атлетико» Фелипе может перейти в один из клубов чемпионата Бразилии

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Атлетико» Фелипе может покинуть клуб этой зимой, сообщает журналист Фабрицио Романо.

На 33-летнего футболиста претендует ряд бразильских клубов и английский «Вулверхэмптон». Команда из Мадрида намерена продать игрока в январе, поскольку он не входит в планы главного тренера Диего Симеоне.

В сезоне-2022/23 Фелипе принял участие в 3 матчах «Атлетико» и не отличился результативными действиями.

Фелипе выступает за мадридцев с июля 2019 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 3 миллиона евро.

Футбол
ФК Атлетико
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