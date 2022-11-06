Хименес — о кризисе «Атлетико»: «Будем биться за Симеоне до последнего»

Защитник «Атлетико» Хосе Хименес прокомментировал слухи о том, что Диего Симеоне может покинуть пост главного тренера команды.

«Очевидно, что мы поддерживаем Симеоне, мы словно одна семья. Вся наша команда — это одно целое, внутри коллектива нет разногласий. Надеюсь, мы снова начнём выигрывать. Будем продолжать работать и до последнего биться за тренера», — заявил защитник Mundo Deportivo.

Команда Диего Симеоне не может победить 4 игры подряд — 2 ничьих, 2 поражения.

Ранее клуб занял четвертое место на групповом этапе Лиги чемпионов и завершил выступления в еврокубках в этом сезоне.