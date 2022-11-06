Сегодня, 22:08
Защитник «Атлетико» Хосе Хименес прокомментировал слухи о том, что Диего Симеоне может покинуть пост главного тренера команды.
«Очевидно, что мы поддерживаем Симеоне, мы словно одна семья. Вся наша команда — это одно целое, внутри коллектива нет разногласий. Надеюсь, мы снова начнём выигрывать. Будем продолжать работать и до последнего биться за тренера», — заявил защитник Mundo Deportivo.
Команда Диего Симеоне не может победить 4 игры подряд — 2 ничьих, 2 поражения.
Ранее клуб занял четвертое место на групповом этапе Лиги чемпионов и завершил выступления в еврокубках в этом сезоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования