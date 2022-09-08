Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

8 сентября, 14:22

Эрмосо: «Я всегда хотел и всегда хочу быть в «Атлетико»

Мария Гусева

Защитник «Атлетико» Марио Эрмосо рассказал о своих чувствах к клубу.

«Я никогда не был недоволен ни болельщиками, ни «Атлетико». Это клуб, в котором я всегда хотел и всегда хочу быть. Я считаю, что люди всегда проявляли ко мне привязанность, они всегда проявляли ко мне уважение», — приводит слова Эрмосо GSFN.

27-летний испанец перешел в «Атлетико» в 2019 году из «Эспаньола». Срок контракта футболиста с мадридским клубом истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Эрмосо провел за «Атлетико» 2 матча и забил 1 гол, также на его счету 1 желтая карточка.

Футбол
ФК Атлетико
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Президент «Атлетико» об игровом времени Гризманна: «Я не вмешиваюсь в вопросы состава»

«Барселона» намерена судиться с «Атлетико» из-за ситуации с Гризманном