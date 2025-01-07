Защитник «Барселоны» Араухо может уйти в аренду в «Ювентус»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо может на правах аренды перейти в «Ювентус», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 25-летний уругваец уже дал согласие на переход, чтобы получать больше игровой практики. «Барселона» пока не приняла предложение туринцев, но может согласиться из-за высокой зарплаты защитника.

Араухо перешел в «Барселону» в 2018 году. В текущем сезоне из-за повреждения он провел всего один матч за каталонцев в Кубке Испании, отметившись одной голевой передачей.

Стоимость Араухо оценивается на портале Transfermarkt в 55 миллионов евро. Его контракт с «Барселоной рассчитан до лета 2026 года.