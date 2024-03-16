Араухо: «Мы продолжаем работать и верить в то, что нам говорит Хави»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо рассказал, как относится к тому, что главный тренер команды Хави Эрнандес покинет клуб по завершении нынешнего сезона.

«Если честно, для нас это мало что изменило. Мы во многом доверяем Хави и тому, что он говорит. Он заявил, что останется до конца сезона. В этом сезоне мы собирались выложиться на полную, и сейчас мы продолжаем работать и верить в то, что он говорит, это ведет нас вперед», — приводит Mundo Deportivo слова футболиста.

На данный момент «Барселона» идет на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Хави набрала 61 очко за 28 матчей. Следующую игру сине-гранатовые проведут против «Атлетико».