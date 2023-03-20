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Сегодня, 16:29

Защитник «Барселоны» Араухо выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Мария Гусева
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо выбыл на неопределенный срок из-за травмы, сообщила пресс-служба клуба.

Медицинское обследование показало, что 24-летний уругваец растянул приводящую мышцу левого бедра. Защитник не сможет играть, пока трама не заживет.

Араухо находится в системе «Барселоны» с 2018 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 60 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Араухо провел за команду 22 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Футбол
ФК Барселона
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