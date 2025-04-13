Защитник «Барселоны» Бальде получил травму

13 апреля, 15:45
У защитника «Барселоны» Алехандро Бальде диагностирована травма двуглавой мышцы левого бедра, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.
21-летний футболист получил повреждение в матче 31-го тура ла лиги с «Леганесом» (1:0), который прошел 12 апреля.
Отмечается, что дата возвращения Бальде будет определена позднее, в зависимости от того, как будет протекать восстановление защитника.
В этом сезоне Бальде провел за «Барселону» 43 матча во всех турнирах, отметившись одним голом и 10 результативными передачами.