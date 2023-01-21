Защитник «Барселоны» Бельерин не хочет возвращаться в АПЛ

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Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин не хочет продолжать карьеру в клубах АПЛ, сообщает Sport.es.
По информации издания, в январе испанцу поступило несколько предложений из АПЛ. Одно из них было от «Эвертона», который борется за выживание в английской премьер-лиге.
До ла лиги Бельерин уже играл в чемпионате Англии за «Арсенал» с 2014 по 2021 год.
С 2021 по 2022 год футболист выступал за «Бетис» на правах годичной аренды.
В сентябре 2022 года испанец подписал годичный контракт с «Барселоной» и не смог удивить руководство команды своей игрой. Летом каталонцы планируют расстаться с футболистом.
В текущем сезоне 27-летний Бельерин сыграл за сине-гранатовых 7 матчей и не отличился результативными действиями.