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Испания

Сегодня, 11:21

Защитник «Барселоны» Бельерин не хочет возвращаться в АПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин не хочет продолжать карьеру в клубах АПЛ, сообщает Sport.es.

По информации издания, в январе испанцу поступило несколько предложений из АПЛ. Одно из них было от «Эвертона», который борется за выживание в английской премьер-лиге.

До ла лиги Бельерин уже играл в чемпионате Англии за «Арсенал» с 2014 по 2021 год.

С 2021 по 2022 год футболист выступал за «Бетис» на правах годичной аренды.

В сентябре 2022 года испанец подписал годичный контракт с «Барселоной» и не смог удивить руководство команды своей игрой. Летом каталонцы планируют расстаться с футболистом.

В текущем сезоне 27-летний Бельерин сыграл за сине-гранатовых 7 матчей и не отличился результативными действиями.

Эктор Бельерин
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
ФК Эвертон
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