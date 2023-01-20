Защитник «Барселоны» Бельерин отказался переходить в «Эвертон»

Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин отказался переходить в «Эвертон», сообщает Sport.es.

27-летний испанец пока не намерен покидать каталонский клуб. К тому же его не привлек вариант с «Эвертоном», который борется за выживание в английской премьер-лиге.

Бельерин провел в этом сезоне 7 матчей за «Барсу» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Его контракт с клубом истекает летом 2023 года, когда он может стать свободным агентом.