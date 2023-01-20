Защитник «Барселоны» Бельерин отказался переходить в «Эвертон»

Сегодня, 22:10
Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин отказался переходить в «Эвертон», сообщает Sport.es.
27-летний испанец пока не намерен покидать каталонский клуб. К тому же его не привлек вариант с «Эвертоном», который борется за выживание в английской премьер-лиге.
Бельерин провел в этом сезоне 7 матчей за «Барсу» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Его контракт с клубом истекает летом 2023 года, когда он может стать свободным агентом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования