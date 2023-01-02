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Испания

Сегодня, 22:45

Бельерин посещал психолога: «Порядок должен быть не только снаружи, но и внутри»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин рассказал, посещал ли он психолога.

«Да, шесть лет назад. И я, конечно, это рекомендую. Стигматизация устарела и не имеет никакого смысла. Пандемия должна была привести к осознанию этого, но некоторые люди по-прежнему это отрицают. Внутри должен быть такой же порядок, какой мы стараемся навести снаружи. Это путешествие, которое никогда не заканчивается, потому что совершенствоваться можно всегда», — приводит слова Бельерина Ara.

27-летний Бельерин провел в этом сезоне 5 матчей за «Барселону» и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

Источник: Ara
Эктор Бельерин
ФК Барселона
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