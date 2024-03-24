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Испания

24 марта, 20:09

Защитник «Барселоны» Файе интересен «МЮ», «Интеру» и «Байеру»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Микаил Файе интересен некоторым топ-клубам, сообщает Daily Mail.

По данным источника, 19-летним игроком интересуются «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Байер». Скауты «МЮ» следят за прогрессом футболиста на протяжении трех месяцев. «Байер» хотел бы как можно скорее осуществить сделку, чтобы избежать конкуренции с топ-клубами.

Файе перешел в «Барселону» летом 2023 года за 1,5 миллиона евро из клуба «Кустошия», подписав контракт до 2027 года. В текущем сезоне сенегалец сыграл за «Барсу» 24 матча и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

ФК Байер
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Юнайтед
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