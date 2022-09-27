Защитник «Барселоны» и сборной Уругвая Араухо объяснил, почему решился на операцию перед ЧМ-2022

Защитник «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо объяснил, почему решился на операцию на бедре.

26 сентября сообщалось, что из-за этой операции 23-летний футболист может пропустить ЧМ-2022.

«Я хочу избежать спекуляций на эту тему и объяснить, почему я согласился на операцию. Я люблю мой клуб и мою сборную. После консультаций с несколькими профессионалами мы решили, что лучшим решением будет сделать операцию. Дело не в том, что я выбираю между «Барселоной» и сборной Уругвая, стоит вопрос о моем здоровье и том, смогу ли я вернуться на поле на сто процентов готовым как можно скорее. Сейчас у меня непростой период, и я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня», — написал у себя в соцсетях Араухо.

Араухо получил травму бедра 23 сентября в товарищеском матче между Уругваем и Ираном (0:1).

На ЧМ-2022 сборная Уругвая сыграет в группе H с командами Португалии, Ганы и Кореи.