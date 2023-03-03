Маркос Алонсо о победе над «Реалом»: «У нас были явные моменты, чтобы забить второй гол»

Сегодня, 06:31
Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо прокомментировал победу над «Реалом» (1:0) в 1/2 финала Кубка Испании.
«Мы одержали важную победу и сделали шаг навстречу финалу. Половина дела сделана, но впереди еще 90 минут. Мы должны сохранять концентрацию. Надеюсь, дома болельщики помогут нам выйти в финал.
Мы хорошо потрудились, серьезно отнеслись к игре в обороне и одержали победу.
Когда не получается долго владеть мячом, нужно защищаться и терпеть. Но нам было довольно комфортно, и у нас были явные моменты, чтобы забить второй гол», — цитирует игрока As.
Ответный матч состоится 5 апреля на «Камп Ноу». Начало встречи — 22.00 мск.