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Сегодня, 09:43

Защитник «Барселоны» Мартинес считает несправедливым срок дисквалификации Винисиуса

Сергей Ярошенко
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Центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес остался недоволен скроком дисквалификации нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Мне это кажется несправедливым. Несколько лет назад меня дисквалифицировали на 4 матча за гораздо меньшую ошибку, и об этом никто не говорил. Мы не должны молчать об этих несправедливых вещах», — цитирует Мартинеса Barca Universal.

В 12-м туре ла лиги 24-летнего нападающего удалили в матче против «Валенсии» (2:1). Винисиус толкнул голкипера соперника Столе Димитриевски, после того как тот коснулся его головы. Помимо пропуска двух матчей, бразилец обязан выплатить штраф в размере 600 евро.

Винисиус Жуниор (справа) получил красную карточку в&nbsp;матче с&nbsp;Валенсией. Винисиус вновь в центре скандала: ему грозит длительная дисквалификация за толчок вратаря «Валенсии»

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Винисиус Жуниор
Иньиго Мартинес
Футбол
ФК Барселона
ФК Валенсия
ФК Реал
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