Защитник «Барселоны» Мартинес считает несправедливым срок дисквалификации Винисиуса

Сегодня, 09:43
Центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес остался недоволен скроком дисквалификации нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.
«Мне это кажется несправедливым. Несколько лет назад меня дисквалифицировали на 4 матча за гораздо меньшую ошибку, и об этом никто не говорил. Мы не должны молчать об этих несправедливых вещах», — цитирует Мартинеса Barca Universal.
В 12-м туре ла лиги 24-летнего нападающего удалили в матче против «Валенсии» (2:1). Винисиус толкнул голкипера соперника Столе Димитриевски, после того как тот коснулся его головы. Помимо пропуска двух матчей, бразилец обязан выплатить штраф в размере 600 евро.