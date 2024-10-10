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Пау Кубарси: «Хотел бы получить ученую степень в области маркетинга или управления бизнесом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Пау Кубарси рассказал, что хотел бы помимо футбола получить ученую степень в области маркетинга или управления бизнесом.

«Я учусь во втором классе средней школы. Я все еще живу в Ла Масии с товарищами по команде, потому что хочу сосредоточиться и на учебе, и на футболе. Я хотел бы получить ученую степень в области маркетинга или управления бизнесом», — приводит Onda Cero Кубарси.

17-летний испанец сыграл в этом сезоне в 11 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

Футбол
ФК Барселона

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