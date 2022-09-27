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Испания

27 сентября, 18:22

Пике может продолжить карьеру в «Атлетико»

Иван Шитик
Корреспондент
Жерар Пике.
Фото Global Look Press

Защитник «Барселоны» Жерар Пике может покинуть каталонский клуб. 35-летнего игрока в своей команде хочет видеть главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне, утверждает Sport.es.

Пике недоволен каоличеством игрового времени, которое получает в «Барсе». В сезоне-2022/23 он провел лишь 1 матч в чемпионате и один тайм — в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что 35-летний испанец готов аннулировать свой контракт, подписанный в октябре 2020 года при предыдущем президенте клуба — Жозепе Бартомеу. По соглашению, рассчитанному до конца июня 2024 года, футболист должен был гарантированно получить 28 миллионов евро, а также мог заработать еще 12 миллионов евро в виде бонусов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Диего Симеоне
Жерар Пике
ФК Атлетико
ФК Барселона
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