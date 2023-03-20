Защитник «Барселоны» Роберто — об отрыве от «Реала»: «12 очков — солидное преимущество, все в наших руках»

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто высказался о чемпионской гонке в чемпионате Испании.

В матче 26-го тура чемпионата Испании каталонская команда обыграла «Реал» — 2:1.

«Теперь все в руках «Барселоны», ведь 12 очков — солидное преимущество. Однако нам предстоит сыграть еще много матчей, поэтому «Реал» будет сражаться до последнего. Победить Мадрид — особый момент, рад, что наши болельщики наслаждаются этой победой. Здорово, что мы с Кессье забили. Не имеет значения, играешь ты в стартовом составе или выходишь со скамейки, ты должен работать во благо команды. «Барселона» — моя жизнь, я играю здесь с 14 лет. Спасибо всем, кто верил и поддерживал меня», — приводит слова Роберто AS.

«Барселона» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 68 очков за 26 матчей. «Реал» идет на втором месте и отстает от каталонской команды на 12 очков.